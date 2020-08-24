Федерация футбола обвинила игроков в «политической пропаганде»

Белорусская федерация футбола направила руководителям клубов письмо за подписью генерального секретаря Сергея Жардецкого, в котором обвинила игроков в «политической пропаганде» и напомнила о нейтральности футбола как олимпийского вида спорта.

Фотографию письма опубликовал сотрудник пресс-службы одного из клубов. В пресс-службе БФФ БелаПАН подтвердили подлинность документа.

«На матчах под эгидой АБФФ, состоявшиеся (орфография сохранена. — ред.) в период с 21 по 23 августа 2020 года, имели место случаи использования игроками команд жестов, предметов одежды, надписей на экипировке, связанных с открытым проявлением своих политических предпочтений. В данных случаях футбол использовался не только как средство для достижения спортивного результата, но и как площадка для политической пропаганды», — говорится в письме.

«Определенная символика, лозунги, жесты, украшения и предметы одежды в настоящее время активно применяются в целях политической рекламы и идентификации политических взглядов», — пишет генсек Жардецкий и напоминает, что «футбольные матчи и связанные с ними церемониальные мероприятия должны оставаться свободными от проявления своих политических предпочтений со стороны игроков и официальных лиц (тренеров, судей, инспекторов и др.)».

Федерация обращает внимание, что «футбол как олимпийский вид спорта должен оставаться нейтральным в политических, религиозных, этических, расовых и других вопросах». «Международные футбольные организации, такие как ФИФА и УЕФА, придерживаются этого правила и требуют, чтобы его не нарушали все их члены», — подчеркивает БФФ.

В последних матчах многие игроки праздновали голы жестами избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской (пальцы в виде буквы V и сжатые в кулак), а команда первой лиги «Крумкачы» (Минск) вышла в майках с надписями «Мы з народам», «Футбол для гледачоў».

При этом матчи проходили без зрителей. Так решила федерация «в связи со сложившейся обстановкой». В то же время из-за распространения коронавируса подобные решения не принимались — переносились только отдельные игры.