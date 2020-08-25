Тихановская: мы открыты для разговора с Москвой

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Несмотря на то, что российские власти пока воздерживается от контактов со Светланой Тихановской и членами Координационного совета, сторонники перемен в Беларуси готовы к разговору.

Как сказала Тихановская DW, «мы открыты для всех». «Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении», — заверила кандидат в президенты.

По ее словам, позиция сторонников перемен заключается в выстраивании близких экономических и политических отношений со всеми странами.

Главным условием для этого, подчеркнула она, является независимость Беларуси: «Это то, что вообще не обсуждается, не продается, и не подлежит никаким комментариям».

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Тэги: Беларусь-Россия Координационный совет для трансфера власти Персона: Светлана Тихоновская

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