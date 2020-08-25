Тихановская: мы открыты для разговора с Москвой
Несмотря на то, что российские власти пока воздерживается от контактов со Светланой Тихановской и членами Координационного совета, сторонники перемен в Беларуси готовы к разговору.
Как сказала Тихановская
По ее словам, позиция сторонников перемен заключается в выстраивании близких экономических и политических отношений со всеми странами.
Главным условием для этого, подчеркнула она, является независимость Беларуси: «Это то, что вообще не обсуждается, не продается, и не подлежит никаким комментариям».
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