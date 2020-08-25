«Цинциннати-2020»: Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала

/ Спорт
Просмотров: 104

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко и сегодняшняя прима отечественного тенниса Арина Соболенко успешно выступают на престижном турнире «Цинциннати-2020».

Виктория взяла верх над Каролин Гарсия из Франции — 6:2, 7:6 (10:8). Путевку в четвертьфинал белоруска разыграет с еще одной француженкой — Ализе Корне.

Арина провела тяжелый матч с представительницей США Кейтрин Беллис — 6:7 (1:7), 6:4, 7:5. Следующей соперницей нашей соотечественницы будет американка Джессика Пегула.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: теннис Персона: Виктория Азаренко Арина Соболенко

Другие материалы на эту тему:

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание