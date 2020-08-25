Фотофакт. Болельщики киевского «Динамо» почтили память Никиты Кривцова, который был найден в Минске погибшим после участия в протестах

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Ультрас киевского «Динамо» — WBC (White Boys Club) — почтили память Никиты Кривцова, найденного погибшим после участия в акциях протеста против фальсификации президентских выборов в Беларуси.

 

 

28-летний Никита пропал 12 августа. Его тело было обнаружено через десять дней. По данным семьи, им сообщили, что молодой человек был найден повешенным, а на его теле отсутствовали следы насилия.

Впрочем, в соцсетях пишут, что парня могли убить, а потом инсценировать суицид. СК утверждает, что гибель мужчины с «происходящими событиями в стране» не связана.

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Тэги: ФК Динамо-Киев ультрас футбольные фанаты Персона: Никита Кривцов

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