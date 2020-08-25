Репрессивная машина продолжает работать: правозащитники сообщают о задержаниях на акциях протеста

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Не менее шести человек было задержано вечером 24 августа на площади Независимости в Минске во время очередной акции протеста.

Как сообщает spring96.org, в самом начале мероприятия силовики задержали четырех человек, а затем еще двух, активиста кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского и священника непризнанной Белорусской автокефальной православной церкви Леонида Акаловича.

Утром 24 августа у проходной Минского тракторного завода были задержаны и доставлены в УВД Партизанского района члены президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский.

Их подозревают в организации забастовок (Дылевский возглавляет стачком МТЗ). Позднее стало известно, что Ковалькова доставлена в центр изоляции правонарушителей на 1-м переулке Окрестина, судьба Дылевского пока неизвестна.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: репрессии акции протеста задержания Персона: Максим Винярский Леонид Акалович

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