Тихановская выступит перед депутатами Европарламента
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступит перед депутатами Европейского парламента.
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В ходе заседания перед евродепутатами по видеосвязи из Вильнюса выступит Светлана Тихановская.
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