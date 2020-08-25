Тихановская выступит перед депутатами Европарламента

/ Беларусь-ЕС
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступит перед депутатами Европейского парламента.

Фото pixabay.com

Как пишет DW, комитет по иностранным делам Европарламента обсудит ситуацию в Беларуси.

В ходе заседания перед евродепутатами по видеосвязи из Вильнюса выступит Светлана Тихановская.

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС акции протеста президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихоновская

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