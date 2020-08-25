Милиция продолжает прессовать противников режима
МВД отчиталось об очередных задержаниях.
Как сообщает пресс-служба ведомства, «всего за истекшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях составлено 39 протоколов об административных правонарушениях».
Также отмечено, что открыто три уголовных производства за «насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД».
В МВД подтвердили, что «чрезвычайных происшествий во время общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано», а также призвали людей «проявлять благоразумие и не поддаваться на призывы участвовать в несанкционированных митингах и шествиях».
Читайте дальше:
- «Факты пыток являются системными — милицию готовили к жестким репрессиям»
- ПРепрессивная машина продолжает работать: правозащитники сообщают о задержаниях на акциях протеста
- Премьер Литвы настроен решительно в отношении санкций из-за событий в Беларуси
Только самые важные новости в наших каналах в