В Минске судят члена президиума Координационного совета

В суде Заводского района столицы идет суд над членом президиума Координационного совета для трансфера власти Ольгой Ковальковой.

Как сообщает spring96.org , суд идет в режиме видеосвязи. Секретарь суда Заводского района Минска сообщил, что мест для слушателей заседания и журналистов почти нет.

На процессе присутствуют экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая и представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

На Ольгу Ковалькову составлены административные протоколы за несанкционированное массовое мероприятие и за неповиновение законным требованиям милиции. Ковалькова заявила ходатайство об ознакомлении с материалами дела, поэтому в процессе над ней объявлен перерыв до 14 часов.

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