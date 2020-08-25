В Минске судят члена президиума Координационного совета
В суде Заводского района столицы идет суд над членом президиума Координационного совета для трансфера власти Ольгой Ковальковой.
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На процессе присутствуют экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая и представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.
На Ольгу Ковалькову составлены административные протоколы за несанкционированное массовое мероприятие и за неповиновение законным требованиям милиции. Ковалькова заявила ходатайство об ознакомлении с материалами дела, поэтому в процессе над ней объявлен перерыв до 14 часов.
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