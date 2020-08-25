Лукашенко дал команду, кого надо поддержать деньгами

В ходе сегодняшней встречи с первым вице-премьером белорусского правительства Николаем Снопковым Александр Лукашенко поставил ему важные задачи.

Говоря об «исполнении государственного бюджета», Лукашенко обратил внимание, как передает его пресс-служба, что зарплата «у бюджетников должна быть 80% от средней зарплаты по стране».

Он считает, что уровень пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило. Лукашенко заверяет, что ветеранов «нельзя обидеть».

Также он отметил, что «мы не будем рефинансировать [старые долги], сами справимся».

Лукашенко заявил, что «мы очень большие деньги бросили на лечение людей от коронавируса, плюс еще напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам, так называемые акции, митинги — никто же деньги из них не считает. Но мы уже видим потерь на 500 млн, а сколько будет косвенных потерь».

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