Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук

25 августа в Минске на проспекте Независимости у здания президиума Национальной академии наук прошла акция солидарности, которую организовал белорусские ученые.

Они выразили солидарность с бастующими рабочими белорусских заводов, а также высказали протест против ограничений на свободу мнений.

Цепь солидарности растянулась от перекрестка с улицей Академическая до перекрестка с улицей Сурганова.

Два сотрудника милиции с мегафоном призывали собравшихся разойтись в связи с тем, что проводимое ими мероприятия является несанкционированным. Еще один сотрудник в штатском проводил видеосъемку.