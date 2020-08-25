Акцию солидарности провели в Минске ученые Академии наук

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25 августа в Минске на проспекте Независимости у здания президиума Национальной академии наук прошла акция солидарности, которую организовал белорусские ученые.

Они выразили солидарность с бастующими рабочими белорусских заводов, а также высказали протест против ограничений на свободу мнений.

Цепь солидарности растянулась от перекрестка с улицей Академическая до перекрестка с улицей Сурганова.

Два сотрудника милиции с мегафоном призывали собравшихся разойтись в связи с тем, что проводимое ими мероприятия является несанкционированным. Еще один сотрудник в штатском проводил видеосъемку.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акция солидарности Академия наук Город: Минск

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