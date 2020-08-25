Латушко рассказал о допросе в Следственном комитете

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Три с половиной часа продолжался в Следственном комитете допрос бывшего министра культуры, дипломата и гендиректора Купаловского театра, а ныне члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павла Латушко.

Он проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному согласно ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) по факту создания Координационного совета.

После допроса Латушко сообщил журналистам, что с него взята подписка о неразглашении сведений по делу.

«Никакого давления не оказывалось. Допрос прошел в достаточно конструктивной форме, если так можно говорить о данном процессуальном действии», — сказал Латушко.

«Деятельность Координационного совета будет продолжена, — заявил он. — Мы не считаем, что те действия, которые осуществляет Координационный совет, выходят за рамки правового поля, законодательства Республики Беларусь. Мы действуем — и это было отмечено мною на допросе — в рамках правового поля».

На вопрос, можно ли расценивать следствие как политическое давление, Латушко отметил: «Как определенный способ влияния, безусловно, это можно рассматривать».

Говоря о своих чувствах после допроса, хотя еще несколько недель назад у него была совершенно другая жизнь, Латушко, ответил, что, как и прежде, чувствует «обязательство сделать все возможное, чтобы найти путем диалога пути разрешения того политического кризиса, который сложился в нашей стране».

«Это цель деятельности нашего Координационного совета — в рамках правового поля найти выход из сложившегося политического кризиса, чего и хочет большинство белорусского общества. В этом я убежден», — сказал член президиума КС.

 

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Тэги: Координационный совет для трансфера власти Персона: Павел Латушко

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