Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 70 727

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 70 727 (+82 за последние сутки), скончалось 652 человека (+6), сообщило Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки количество новых случаев инфицирования несколько снизилось — днем ранее их было зафиксировано 177 и четыре смерти.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 69 097 пациентов (172 за последние сутки). Проведено 1 480 047 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 2108.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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