В Молодечно простились с найденным мертвым участником протестов Никитой Кривцовым

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В Молодечно прошло прощание с болельщиком ФК «Молодечно-2018» Никитой Кривцовым, который 12 августа пропал без вести, а 22 августа был найден мертвым в лесопарке у улицы Парниковой в Минске.

Гроб с телом парня возили на Центральный стадион Молодечно, где сейчас проводит домашние матчи «Энергетик», передает TUT.by.

Помимо близких и знакомых погибшего, на прощание с ним пришли участники фанатского движения из Молодечно, а также из других городов, в том числе из Бреста, Борисова и Минска.

Тело 28-летнего Никиты Кривцова нашли в прошлую субботу в районе улицы Парниковой, как рассказала жене Никиты милиция, мужчина найден повешенным. Утром 12 августа он из Жодино выехал на работу в деревню Королев Стан, с тех пор связь с ним оборвалась. В СК утверждают, что смерть не носит криминальный характер.
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Тэги: ФК Молодечно белорусская оппозиция Персона: Никита Кривцов

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