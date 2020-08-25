Священный синод РПЦ назначил в Беларусь нового митрополита

Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

епископ Вениамин

Такое решение 25 августа на заседании в Москве принял Священный синод Русской православной церкви после того, как было удовлетворено прошение митрополита Павла об освобождении от должности.

Епископ Вениамин (в миру Виталий Тупеко) родился 16 сентября 1968 года в Лунинце Брестской области. Окончил БГУ по специальности «инженер-радиофизик», Минскую духовную семинарию и Минскую духовную академию с ученой степенью кандидат богословия. Епископом Борисовским избран в марте 2010 года. В 2015 году удостоен премия президента Республики Беларусь «За духовное возрождение».

За митрополитом Вениамином временно сохраняется управление Борисовской епархией.

Ныне 68-летний митрополит Павел (в миру Георгий Пономарев) был назначен патриаршим экзархом всея Беларуси в декабре 2013 года. Сегодня же он получил новое назначение — главой Кубанской митрополии.