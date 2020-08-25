Митрополит Павел поедет на Кубань

Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел освобожден от должности и назначен главой Кубанской митрополии. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности», — написал Легойда в своем телеграм-канале.

Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

12 августа на встрече с представителями прессы в белорусской столице митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, призвал всех остановить насилие, успокоиться и начать диалог о ситуации в стране.

Глава Белорусского экзархата Русской православной церкви обратился к «государственным властям, народным депутатам» с предложением «подумать о том, что можно и нужно сегодня сделать, чтобы найти выход из создавшегося положения».

«Я никого сегодня не хочу осуждать, ни одну, ни другую сторону. Я понимаю, что есть и другие силы, темные силы, и их слуги, которые живут тем, что видят вражду и ненависть между людьми и, может быть, получают от этого какие-то дивиденды. Но жить нам в этой стране», — отметил он.

Митрополит Павел признал, что в обществе, как и в любой семье, «могут быть какие-то проблемы», но решать их нужно «мирным путем, а не с помощью оружия, камней или кулаков».

Вечером 18 августа в минском костеле имени Святых Симеона и Елены прошла межрелигиозная молитва за Беларусь. В ней приняли участие представители духовенства католической, православной, протестантских, греко-католической церквей, общин прогрессивного иудаизма и ислама. Все они осудили насилие со стороны силовиков, выразили соболезнования пострадавшим во время протестов против официальных итогов президентских выборов, высказались за прекращение кровопролития и насилия, за восстановление справедливости в стране.

Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики. «Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда», — сказал Лукашенко.

Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», — отметил Лукашенко.