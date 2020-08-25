Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова осуждена на 10 суток ареста
Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова осуждена на 10 суток административного ареста, сообщает правозащитный сайт «Весна».
Дело
Ковалькову задержали утром 24 августа возле проходной Минского тракторного завода, куда она пришла поддержать рабочих вместе с еще одним членом президиума КС, главой стачкома МТЗ Сергеем Дылевским. Оба были задержаны милицией за якобы несанкционированное массовое мероприятие (ст. 23.34 КоАП). Ночь до суда Ковалькова и Дылевский провели в столичном центре изоляции правонарушителей.
Кроме обвинения по ч. 3 ст. 23.34 КоАП на Ольгу Ковалькову составлен протокол и за неподчинение законным требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП).
Сергей Дылевский 25 августа также был осужден на 10 суток административного ареста.