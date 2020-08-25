На площади Независимости в Минске собираются протестующие

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На площади Независимости собираться люди: в 18 часов здесь начался митинг по случаю годовщины провозглашения независимости Республики Беларусь (25 августа 1991 года). Ожидается, что участие в нем примут свидетели тех событий.

Около 17:30 двое сотрудников милиции подошли к группе из 15 граждан, которые стояли возле проходной Центризбиракома, расположенного в Доме правительства. Капитан милиции из Московского РУВД потребовал от девушки убрать бело-красно-белый флаг, который был у нее на плечах. Граждане вступили с ним в спор — они в ответ требовали представиться и указать, на каком основании девушка должна убрать флаг. Милиционер представился, но аргументировать требование по флагу не смог. Его коллега, майор милиции, попросил граждан «просто не устраивать митинг» и добавил, что никого не задерживают.

После этого милиционеры ушли, но вскоре появились двое других. Один из них стал снимать собравшихся на камеру — люди отошли к Красному костелу.

Рядом с площадью Независимости припаркованы водометы, автозаки и другая техника силовиков. Множество автозаков также припарковано на территории, прилегающей к стадиону «Динамо».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акция протеста день провозглашения суверенитета Город: Минск

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