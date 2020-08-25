Верховный суд не принял к рассмотрению жалобу кандидата в президенты Светланы Тихановской

Верховный суд Беларуси (ВС) не принял к рассмотрению жалобу кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщила пресс-служба Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране.

Отмечается, что в Верховном суде заняли следующую позицию: если Центральная комиссия не признавала выборы недействительными, то право на обращение с жалобой в Верховный суд отсутствует.

В КС подчеркнули, что не согласны с таким толкованием статьи 79 Избирательного кодекса. «Полагаем, что оно противоречит буквальному значению нормы и статьи 60 Конституции, гарантирующей каждому право на судебную защиту. Вместе с тем можем констатировать, что дальнейшая защита нарушенных прав избирателей возможна в рамках проведения проверок по каждому из участков, на основании заявлений граждан, поданных в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

21 августа доверенные лица кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и адвокат Максим Знак подали в Верховный суд жалобу с требованием признать выборы, которые прошли 9 августа, недействительными.

В дополнение к жалобе передано 25 «увесистых папок с доказательствами нарушений во время избирательной кампании», сообщил штаб бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико. Команда экс-банкира после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты объединила усилия со штабом Тихановской.

Доказательства нарушений собирали наблюдатели перед выборами и обычные граждане.

Основное нарушение — фальсификация итоговых протоколов голосования.

Ранее ЦИК отказал в удовлетворении жалобы Тихановской с требованием признать выборы недействительными. По официальным данным, Тихановская набрала всего 10% голосов избирателей, тогда как Александр Лукашенко — 80%.

ВС также отказал в удовлетворении жалоб еще двух кандидатов в президенты — Анны Канопацкой и Андрея Дмитриева.