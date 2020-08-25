Средняя зарплата в Минске за июль составила 1776 рублей

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В июле номинальная начисленная среднемесячная зарплата в Минске равнялась 1776,6 руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 107,8%.

По данным Национального статистического комитета, в Минской области средняя зарплата во втором месяце лета составила 1320,9 руб. (106,7 %), Гомельской — 1149,8 руб. (109,1 %), Брестской — 1114,5 руб. (108,6 %), Гродненской — 1112 руб. (108,1 %), Витебской — 1083,6 руб. (108,3 %), Могилевской — 1057,2 руб. (107,9 %).

Номинальная начисленная средняя июльская зарплата в Беларуси была 1287,5 руб.
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Тэги: средняя зарплата доходы белорусов

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