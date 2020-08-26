Беларусь ожидают фронтальные разделы

В среду, 26 августа, погоду на территории Беларуси основном будут определять фронтальные разделы.

По прогнозам синоптиков, днем по востоку республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачно с прояснениями. Во второй половине дня по западной половине пройдут дожди. В некоторых районах прогремят грозы. Утром местами сгустится туман.

Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах: