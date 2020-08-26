Беларусь ожидают фронтальные разделы

/ Общество
Просмотров: 1213

В среду, 26 августа, погоду на территории Беларуси основном будут определять фронтальные разделы.

По прогнозам синоптиков, днем по востоку республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачно с прояснениями. Во второй половине дня по западной половине пройдут дожди. В некоторых районах прогремят грозы. Утром местами сгустится туман.

Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Витебск +19..+21°C;
  • Гомель +21..+23°C;
  • Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Могилев +21..+23°C;
  • Минск +20..+22°C (вероятность осадков 30-40%).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси