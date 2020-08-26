Беларусь ожидают фронтальные разделы
В среду, 26 августа, погоду на территории Беларуси основном будут определять фронтальные разделы.
По прогнозам синоптиков, днем по востоку республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления.
Ожидается облачно с прояснениями. Во второй половине дня по западной половине пройдут дожди. В некоторых районах прогремят грозы. Утром местами сгустится туман.
Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Витебск +19..+21°C;
- Гомель +21..+23°C;
- Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Могилев +21..+23°C;
- Минск +20..+22°C (вероятность осадков 30-40%).