«Цинциннати-2020». Азаренко идет дальше, Соболенко «едет домой»

На престижном турнире «Цинциннати-2020» (в одиночном женском разряде) осталась одна белоруска.

На стадии 1/8 финала выступали Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

Экс-первая ракетка мира переиграла француженку Ализе Корне — 6:4, 7:5, а прима отечественного тенниса уступила американке Джессике Пегуле — 2:6, 6:2, 3:6.

Путевку в полуфинал Азаренко разыграет с туниской Онс Жабер. Поединок начнется примерно в 22:00 по минскому времени.

Свои выступления на турнире Арина продолжит лишь в женском парном разряде.