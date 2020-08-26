Словенский премьер: ЕС должен не допустить прямое вмешательство РФ в белорусский кризис

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Российские действия в Украине стали шоком для Европейского союза, поэтому официальный Брюссель больше всего опасается их повторения на территории Беларуси.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

Как отмечает Би-би-си, лидеры стран ЕС боятся этого даже больше, чем сохранения у власти Лукашенко.

Не случайно словенский премьер Янеш Янза в интервью изданию Politico говорит, что ЕС необходимо не допустить прямого вмешательства России в белорусский кризис.

Кроме этого, по словам главы правительства Словении, Брюсселю необходимо выработать долгосрочную стратегию на белорусском направлении, а также помочь оппозиции, через ОБСЕ, добиваться проведения новых выборов, при этом начав прямые переговоры с Лукашенко.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-Россия Белпарусь-ЕС Персона: Янеш Янза

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