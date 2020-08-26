Словенский премьер: ЕС должен не допустить прямое вмешательство РФ в белорусский кризис

Российские действия в Украине стали шоком для Европейского союза, поэтому официальный Брюссель больше всего опасается их повторения на территории Беларуси.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

Как отмечает Би-би-си , лидеры стран ЕС боятся этого даже больше, чем сохранения у власти Лукашенко.

Не случайно словенский премьер Янеш Янза в интервью изданию Politico говорит, что ЕС необходимо не допустить прямого вмешательства России в белорусский кризис.

Кроме этого, по словам главы правительства Словении, Брюсселю необходимо выработать долгосрочную стратегию на белорусском направлении, а также помочь оппозиции, через ОБСЕ, добиваться проведения новых выборов, при этом начав прямые переговоры с Лукашенко.