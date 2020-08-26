Словенский премьер: ЕС должен не допустить прямое вмешательство РФ в белорусский кризис
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Российские действия в Украине стали шоком для Европейского союза, поэтому официальный Брюссель больше всего опасается их повторения на территории Беларуси.
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Не случайно словенский премьер Янеш Янза в интервью изданию Politico говорит, что ЕС необходимо не допустить прямого вмешательства России в белорусский кризис.
Кроме этого, по словам главы правительства Словении, Брюсселю необходимо выработать долгосрочную стратегию на белорусском направлении, а также помочь оппозиции, через ОБСЕ, добиваться проведения новых выборов, при этом начав прямые переговоры с Лукашенко.