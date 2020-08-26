Рубль продолжает резко катиться вниз

/ Экономика
Просмотров: 1278

Все основные иностранные валюты продолжают сильно расти. Об этом свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

По информации на 10:05, доллар добавляет еще 0,0465 пункта — 2,6493 белорусского рубля, евро 0,0514 пункта — 3,1272 белорусского рубля, российский рубль 0,0122 пункта — 3,5061 белорусского рубля за 100 российских.

Читайте дальше:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Почему резко падает рубль

Почему резко падает рубль

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор