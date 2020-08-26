Рубль продолжает резко катиться вниз

Все основные иностранные валюты продолжают сильно расти. Об этом свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

По информации на 10:05, доллар добавляет еще 0,0465 пункта — 2,6493 белорусского рубля, евро 0,0514 пункта — 3,1272 белорусского рубля, российский рубль 0,0122 пункта — 3,5061 белорусского рубля за 100 российских.

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