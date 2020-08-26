В Витебске поезд тяжело травмировал подростка

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В Витебске поезд тяжело травмировал 13-летнего мальчика.

Как сообщает Следственный комитет, по предварительным данным, компания детей играла вблизи железнодорожного полотна.

В какой-то момент 13-летний подросток попытался запрыгнуть на подножку вагона движущегося состава. «Он не удержался и упал, получив травматическую ампутацию поездом части ноги»», — отметили в СК.

Пострадавший был доставлен в больницу. По оценкам лечащих врачей, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
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Тэги: детский травматизм попал под поезд Город: Витебск

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