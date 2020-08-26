Правозащитники: более 50 человек задержано 25 августа

По данным правозащитников, более 50 человек задержано 25 августа в Минске и других городах Беларуси.

Так, в Минске были задержаны некоторые участники акций возле Минобразования и на площади Независимости, а также прохожие с бело-красно-белыми флагами.

По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в числе задержанных Максим Шульский, Дмитрий Александров, Константин Пожарский, Даниил Шафран, Алексей Михайлов, Илья Омельченко, Андрей Сташкевич, Антон Цундер, Игорь Обрубов, Иван Синковец и его брат Ян, Марк Войтович, Сергей (фамилия выясняется), Артем Исаченко, Алексей Бродский и другие (их фамилии уточняются). Задержанных доставили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина и в местные РУВД.

Также после митинга на площади Независимости в Минске пропали Руслан Волостников и его друг Антон Рачковский. Их телефоны некоторое время были недоступны, позже родственники выяснили, что молодые люди задержаны и до суда помещены из ИВС на Окрестина.

С вечера 24 августа перестал выходить на связь работник МТЗ Максим Суетеневич, который участвовал в забастовке и митингах.

В Гродно были задержаны около 20 сотрудников «Гродно Азот», которых отвезли в РОВД. Чтобы их поддержать, возле РОВД собралось много людей. Сотрудников «Гродно Азот» отпустили, но ОМОН начал задерживать пришедших поддержать их. Очевидцы сообщают про избитого парня, которого грузили в автозак. Подробности выясняются.

Также в Гродно в троллейбусе задержали активиста Евгения Дудкина, который был возле РОВД с бело-красно-белым флагом.

В Гомеле во время вечернего шествия задержали активиста Владимира Непомнящих.

В Бобруйске задержали Ивана Хамренко мужа журналистки «Вечерний Бобруйск» Ирины Хамренко-Ушаковой. Они участвовали в цепи солидарности возле ТЦ»Карусель».

В Могилеве был задержан Валерий Вербицкий. Он вместе женой и маленьким сыном шел по улице Первомайской с бело-красно-белым флагом на плечах. Внезапно возле них остановилось авто, из него выскочили двое сотрудников в штатском, не представляясь и не объясняя, грубо оттолкнули женщину и ребенка, сильно напугав их, скрутили Вербицого и затолкали в машину.

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