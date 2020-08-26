Сквернялис: отказ Латвии от электроэнергии БелАЭС — это пример солидарности стран Балтии

По мнению литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса, решение правительства Латвии о прекращении закупок электроэнергии у Беларуси — это «очевидный и непосредственный образец солидарности стран Балтии и следования европейским ценностям».

Как написал глава правительства на своей странице в соцсети, есть основания полагать, что на это решение повлияла встреча премьеров Литвы, Латвии и Эстонии, прошедшая несколько недель тому назад в Тарту.

«Я очень ценю солидарность правительств Латвии и Эстонии по этому вопросу. Мы надеялись, что такие решения будут. В противном случае, оплачивая деньгами своих граждан небезопасную электроэнергию из Беларуси, мы напрямую поддерживали бы амбиции властей этой страны жестокими методами отрицать мнение своих граждан о будущем страны, а также попытки усиливать напряжение в регионе путем имитации мнимого врага — стран Балтии», — подчеркнул премьер.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш во вторник заявил, что Латвия прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, если будет запущена БелАЭС. Премьер Латвии также добавил, что в таком случае Латвия может начать торговлю электроэнергией через перемычку между Латвией и Россией.