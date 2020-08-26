Лидер польской «Солидарности»: решающим фактором победы в Польше стали не демонстрации, а массовые забастовки

Польский профсоюз «Солидарность» призывает белорусских рабочих продолжать борьбу за политические перемены в стране. Обращение председателя «Солидарности» Петра Дуды размещено в телеграм-канале стачкома «Беларуськалия», сообщает БелаПАН .

«С большим беспокойством и озабоченностью мы наблюдаем за развитием событий в Беларуси после фальсификации президентских выборов, — сказал Дуда. — Александр Лукашенко выбрал путь жесткого противостояния и брутальных разгонов мирных демонстраций белорусов. Власть участвует в варварском насилии и жестоких зверствах, которые не имеют никакого рационального оправдания, кроме отчаянной защиты диктатуры. Сцены жестокого и неконтролируемого насилия распространились по всему миру, вызывая страх, гнев, сострадание жертвам и презрение к преступникам».

Лидер «Солидарности» напомнил о подавлении социальных протестов в коммунистической Польше, где «тоталитарные власти не гнушались даже использованием армии и огнестрельного оружия».

«В Польше мы хорошо знали пытки, преследование и избиение, атаки милиции на беззащитную толпу и отчаяние семей, которые ищут своих родных в больницах и тюрьмах. Ваш драматический опыт был также и нашей судьбой», — отметил Дуда.

По его словам, польским рабочим удалось победить режим благодаря стратегии борьбы, стратегии использования своих рабочих мест как «наилучшего места для защиты своих прав».

«Благодаря забастовкам на судоверфях, металлургических заводах, шахтах, военных заводах и на общественном транспорте, властям пришлось отступить и согласиться на создание независимого общенационального профсоюза, объединившего всех рабочих, желавших гражданских прав для себя и свободы для всей страны. Так был создан наш профсоюз «Солидарность», — напомнил Дуда.

Он обратил внимание на то, что решающим фактором победы в Польше стали не уличные демонстрации, а массовые забастовки сотен тысяч работников на рабочих местах по всей стране, что привело «к фактическому параличу государства».

«Солидарность» призывает белорусских рабочих идти тем же путем — бастовать и создавать общепромышленные стачкомы.

Польский профсоюз объявил о создании фонда помощи «Солидарность с Беларусью», в рамках которого будут собирать средства для конкретной помощи бастующим в Беларуси. Профсоюз уже внес в фонд 1 млн злотых (более 700 тысяч белорусских рублей).

Петр Дуда сообщил польскому изданию Wiadomosci, что 26 августа профсоюз «Солидарность» отправит в Беларусь гуманитарную помощь — нескольких десятков тонн продуктов, которые «могут пригодиться на рабочих местах во время забастовки».

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