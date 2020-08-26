11 белорусов попросили убежище в Литве

/ Беларусь-ЕС
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По словами главы литовского Департамента миграции Эвелины Гудзинскайте, после выборов убежища в Литве попросили 11 граждан Беларуси.

В эфире радиостанции LRT radijas она сообщила, что десять человек обратились с просьбой об убежище на границе, один — находясь на территории страны.

«С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного», — отметила глава Департамента миграции.

Она подчеркнула, что обратившиеся за убежищем указали, что боятся расправы: «Действительно, если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше». Прошения об убежище рассматриваются от нескольких недель до полугода.

Еще 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитерным исключением: «Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и хотели оказаться в безопасном месте».

Гуманитарное исключение для белорусов было принято правительством в середине августа, когда режим Беларуси после президентских выборов стал жестоко подавлять мирные протесты, напоминает ru.delfi.lt.

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: акции протеста Беларусь-Литва Персона: Эвелина Гудзинскайте

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