БХК: парламент должен создать комиссию по расследованию пыток граждан силовиками

Республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) обратилось к депутатам Палаты представителей Национального собрания с предложением создать парламентскую комиссию по расследованию пыток граждан, которые были задержаны во время акций против фальсификации президентских выборов.

Глава МВД Юрий Караев на трибуне Палаты представителей

Председатель БХК Олег Гулак сообщил БелаПАН, что соответствующее обращение было направлено в нижнюю палату парламента вечером 25 августа по электронной почте.

«Мы описали ситуацию, подчеркнули, что это проблема с правовой точки зрения, она сейчас сильно беспокоит людей, — отметил он. — Мы знаем, что прокуратура, Следственный комитет ничего на этот счет пока не сделали. Поэтому мы просим, чтобы депутаты применили контрольные полномочия, которые они имеют, создали свой инструмент — комиссию, которая бы этот процесс контролировала».

По словам Гулака, Палата представителей «понятно каким образом избиралась», а ее полномочия «не соответствуют тем, которые должны быть при реальном разделении властей».

«Но, тем не менее, там есть разные люди, поэтому им нужно дать возможность, подтолкнуть их к тому, чтобы они принимали меры, очерчивали свою позицию. Поскольку других механизмов нет, нужно использовать то, что есть», — пояснил председатель БХК.

Белорусский Хельсинкский комитет также призвал граждан письменно — по обычной или электронной почте — обращаться к депутатам своих округов с требованием инициировать создание такой комиссии.

После выборов, которые состоялись 9 августа, на улицы Минска вышли тысячи демонстрантов, заявивших о фальсификациях и потребовавших проведения честных выборов. С 9 по 12 августа, по данным МВД, более семи тысяч протестующих были задержаны.

12 августа власти начали освобождать задержанных, которые сообщили о жестоких пытках и избиениях при задержании, в отделениях милиции, изоляторах временного содержания, центрах изоляции правонарушителей, а также при перевозке к местам принудительного содержания.

13 августа белорусские правозащитные организации обратились к министру внутренних дел Юрию Караеву с требованием прекратить пытки и жестокое обращение с задержанными.

В Следственный комитет, по информации этого ведомства, уже обратились более 700 человек с заявлениями об избиении силовиками.

По последним данным, которые подтверждены официально, три человека погибли во время протестных выступлений.

Читайте дальше: