БХК: парламент должен создать комиссию по расследованию пыток граждан силовиками
Республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) обратилось к депутатам Палаты представителей Национального собрания с предложением создать парламентскую комиссию по расследованию пыток граждан, которые были задержаны во время акций против фальсификации президентских выборов.
Председатель БХК Олег Гулак сообщил БелаПАН, что соответствующее обращение было направлено в нижнюю палату парламента вечером 25 августа по электронной почте.
«Мы описали ситуацию, подчеркнули, что это проблема с правовой точки зрения, она сейчас сильно беспокоит людей, — отметил он. — Мы знаем, что прокуратура, Следственный комитет ничего на этот счет пока не сделали. Поэтому мы просим, чтобы депутаты применили контрольные полномочия, которые они имеют, создали свой инструмент — комиссию, которая бы этот процесс контролировала».
По словам Гулака, Палата представителей «понятно каким образом избиралась», а ее полномочия «не соответствуют тем, которые должны быть при реальном разделении властей».
«Но, тем не менее, там есть разные люди, поэтому им нужно дать возможность, подтолкнуть их к тому, чтобы они принимали меры, очерчивали свою позицию. Поскольку других механизмов нет, нужно использовать то, что есть», — пояснил председатель БХК.
Белорусский Хельсинкский комитет также призвал граждан письменно — по обычной или электронной почте — обращаться к депутатам своих округов с требованием инициировать создание такой комиссии.
После выборов, которые состоялись 9 августа, на улицы Минска вышли тысячи демонстрантов, заявивших о фальсификациях и потребовавших проведения честных выборов. С 9 по 12 августа, по данным МВД, более семи тысяч протестующих были задержаны.
12 августа власти начали освобождать задержанных, которые сообщили о жестоких пытках и избиениях при задержании, в отделениях милиции, изоляторах временного содержания, центрах изоляции правонарушителей, а также при перевозке к местам принудительного содержания.
13 августа белорусские правозащитные организации обратились к министру внутренних дел Юрию Караеву с требованием прекратить пытки и жестокое обращение с задержанными.
В Следственный комитет, по информации этого ведомства, уже обратились более 700 человек с заявлениями об избиении силовиками.
По последним данным, которые подтверждены официально, три человека погибли во время протестных выступлений.
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