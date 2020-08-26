Нетрезвый парень на «Форде» протаранил машину ГАИ

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 18-летнего нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от экипажей ДПС.

Как сообщили в МВД, минувшей ночью патруль заметил странный автомобиль, ехавший по МКАД — у машины было спущено переднее колесо и выключен свет. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться.

«Во время погони на МКАД его скорость достигала 150 км/ч, создавая тем самым реальную опасность для других участников дорожного движения. На задержание отправили дополнительные наряды городской ГАИ», — отметили в ведомстве.

На одном из участков трассы М6 Минск — Гродно «Форд» занесло и он остановился. «Когда инспекторы выбежали на улицу, водитель резко начал движение в их сторону и врезался в служебный автомобиль ГАИ. В итоге мужчину задержали в Ракове после того, как он врезался в ограждение и попытался убежать в лес», — подчеркнули в МВД.

Медосвидетельствование показало 1,14 промилле алкоголя в крови нарушителя.