Биржа: евро добавил еще пять копеек, а доллар — четыре

Белорусский рубль продолжает сильно падать на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже.

26 августа основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

евро — 3,1286 белорусского рубля (+0,0528 пункта);

доллар — 2,6483 белорусского рубля (+0,0455 пункта);

российский рубль — 3,5062 белорусского рубля (+0,0123 пункта).

В Беларуси в последнее время рост курсов иностранных валют приобрел постоянный характер.

Представители банковского сектора и аналитики финансового рынка однозначно утверждают, что в основе роста курсов иностранных валют лежат внутренние причины.

«Когда падает белорусский рубль ко всем иностранных валютам — это говорит о том, что растет внутренний спрос на иностранную валюту», — подчеркнул финансовый аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии БелаПАН.

Он обратил внимание на то, что в первом полугодии и население, и предприятия выступали чистыми покупателями иностранных валют. «Учитывая текущее снижение курса белорусского рубля к иностранным валютам, можно предположить, что и предприятия, и население увеличили спрос на иностранную валюту. Рост девальвационных ожиданий, видимо, привел к тому, что население конвертирует рублевую ликвидность (в том числе вклады) в иностранную валюту», — предполагает Иосуб.

Читайте дальше: