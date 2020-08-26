Главу стачкома МЗКТ Лавриновича отправили за решетку
Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей Александр Лавринович осужден на 10 суток административного ареста.
Как сообщает правозащитный сайт
«Это за участие в митинге 23 августа и за то, что он на территории завода собирал подписи и проводил незаконные собрания. Сейчас он находится на Окрестина», — рассказал адвокат.
25 августа на 10 суток арестован также член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, глава стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.
Дылевского до суда содержали в минском центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Административное дело в его отношении рассматривал суд Заводского района столицы. Судья Елена Капцевич признала его виновным по ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП.
Дылевский и еще один член президиума Координационного совета — доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова были задержаны утром 24 августа на проходной МТЗ сотрудниками ОМОН.