Главу стачкома МЗКТ Лавриновича отправили за решетку

Председатель стачечного комитета Минского завода колесных тягачей Александр Лавринович осужден на 10 суток административного ареста.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org со ссылкой на адвоката Лавриновича, глава стачкома МЗКТ обвинен по частям 1 и 2 статьи 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Кодекса об административных правонарушениях.

«Это за участие в митинге 23 августа и за то, что он на территории завода собирал подписи и проводил незаконные собрания. Сейчас он находится на Окрестина», — рассказал адвокат.

25 августа на 10 суток арестован также член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, глава стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Дылевского до суда содержали в минском центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Административное дело в его отношении рассматривал суд Заводского района столицы. Судья Елена Капцевич признала его виновным по ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП.

Дылевский и еще один член президиума Координационного совета — доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова были задержаны утром 24 августа на проходной МТЗ сотрудниками ОМОН.