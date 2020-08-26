Российские психологи предлагают помощь белорусам, пострадавшим в ходе протестов

Российские психологи готовы бесплатно оказать поддержку жителям Беларуси, которые в ней нуждаются в связи с ситуацией в стране. Alter — одна из крупнейших в России онлайн-платформ по подбору психологов — объявил «Открытые дни» для граждан Беларуси . К акции подключились уже более полусотни специалистов.

Обратиться за помощью к психологам Alter могут все, кто пострадал от насилия со стороны правоохранительных органов, переживает посттравматическое стрессовое расстройство или панические атаки, ощущает тревогу и чувство бессилия, боится за близких, которые участвуют в протестах или оказались задержаны, а также те, кто находится не в Беларуси, но беспокоится за соотечественников и страдает из-за того, что не может повлиять на ситуацию.

Получить помощь можно в двух форматах: записаться на бесплатную онлайн-сессию или пообщаться с психологом в чате. Консультации и чат поддержки доступны по ссылке psyalter.ru/belarus-opendays .

«Невозможно оставаться равнодушными к тому, что происходит в Беларуси, — и нам, как представителям помогающей профессии, и просто по-человечески. Дорогие наши соседи, хотим вам сказать, что мы с вами, мы слышим вас и верим в вас. Уже более 50 высококлассных психологов вызвались участвовать в «Открытых днях» для жителей Беларуси. Мы будем помогать всем, кому сможем, — говорит основательница проекта Alter Ольга Китаина. — Если вы знаете кого-то, кому сейчас нужна поддержка, пожалуйста, поделитесь с ними этой информацией».