Украина закрывает границу для иностранцев до 28 сентября
Украина с 29 августа по 28 сентября запретит въезд иностранным гражданам в связи с пандемией коронавируса в мире. Такое решение приняло правительство на заседании в среду, 26 августа.
«Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, которые:
- имеют разрешение на проживание,
- являются членами международных и гуманитарных миссий,
- въезжает в страну транзитом,
- являются водителями грузовых транспортных средств, инструкторами государств-членов НАТО, культурными деятелями,
- имеют приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.
Отдельные случаи о возможности пересечения границы будет рассматривать в соответствии с законом глава Государственной пограничной службы.
«МИД проинформирует об этом решении наших зарубежных партнеров», — добавил премьер.