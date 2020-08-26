Украина закрывает границу для иностранцев до 28 сентября

Украина с 29 августа по 28 сентября запретит въезд иностранным гражданам в связи с пандемией коронавируса в мире. Такое решение приняло правительство на заседании в среду, 26 августа.

«Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Новое время» .

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, которые:

имеют разрешение на проживание,

являются членами международных и гуманитарных миссий,

въезжает в страну транзитом,

являются водителями грузовых транспортных средств, инструкторами государств-членов НАТО, культурными деятелями,

имеют приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

Отдельные случаи о возможности пересечения границы будет рассматривать в соответствии с законом глава Государственной пограничной службы.

«МИД проинформирует об этом решении наших зарубежных партнеров», — добавил премьер.