Украина закрывает границу для иностранцев до 28 сентября

/ Мир
Просмотров: 230

Украина с 29 августа по 28 сентября запретит въезд иностранным гражданам в связи с пандемией коронавируса в мире. Такое решение приняло правительство на заседании в среду, 26 августа.

«Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Новое время».

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, которые:

  • имеют разрешение на проживание,
  • являются членами международных и гуманитарных миссий,
  • въезжает в страну транзитом,
  • являются водителями грузовых транспортных средств, инструкторами государств-членов НАТО, культурными деятелями,
  • имеют приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

Отдельные случаи о возможности пересечения границы будет рассматривать в соответствии с законом глава Государственной пограничной службы.

«МИД проинформирует об этом решении наших зарубежных партнеров», — добавил премьер.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Украина коронавирус COVID-19 Кабмин Украины Персона: Денис Шмыгаль Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

Зеленский: власти Беларуси должны полностью обеспечить народу права и свободы

Зеленский: власти Беларуси должны полностью обеспечить народу права и свободы

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

COVID-19. О чем молчат и чего боятся переболевшие

COVID-19. О чем молчат и чего боятся переболевшие