Савилов ушел из ФХБ, его место временно занял Басков

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Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов заявил об отставке. Об этом решении Савилов объявил 26 августа на заседании исполкома ФХБ.

Фото hockey.by

Говоря о причинах своей отставки, Савилов сказал о расхождении во взглядах на развитие хоккея с определенными кругами. «Однако это означает лишь то, что мое эго не возобладает над нашими общими интересами», — отметил Савилов.

Имя нового главы федерации станет известно на внеочередной выборной конференции ФХБ, запланированной на 9 сентября, сообщает сайт федерации.

Временно федерацией будет руководить заместитель председатель Дмитрий Басков — генеральный директор минского «Динамо» и тренер хоккейной команды Лукашенко.

Геннадий Савилов был избран председателем ФХБ в июне 2018 года.
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Тэги: ФХРБ Персона: Дмитрий Басков Геннадий Савилов

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