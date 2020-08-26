Около полутысячи грузовиков находятся на границе с ЕС

Более 500 грузовиков находятся на границе с Латвией, Литвой и Польшей днем 26 августа, указано на сайте Государственного пограничного комитета.

На границе с Латвией на выезд из Беларуси количество таких авто в зоне ожидания системы электронной очереди перед пунктами пропуска «Григоровщина» и «Урбаны» превышает 130 и 30 соответственно. На литовском направлении — более 40 («Котловка»), 150 («Каменный Лог»), 110 («Бенякони»), 40 («Привалка»). На польском — более 30 («Брузги»).

В среду в Витебской таможне проинформировали о возможном ограничении потока транспорта на белорусско-латвийской границе из-за модернизации латвийских пунктов пропуска «Силене» и «Патерниеки».