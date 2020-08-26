Светлана Алексиевич на допросе в СК отказалась свидетельствовать против себя

Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Светлана Алексиевич 26 августа на допросе в Следственном комитете отказалась свидетельствовать против себя в рамках уголовного дела по статье 361 УК по факту создания КС.

Алексиевич пробыла в здании СК примерно 40 минут. Она остается в статусе свидетеля по делу. Подписку о неразглашении сведений писательница не давала.

По ее словам, «следователи были очень лояльны». Вместе с тем она не знает, будут ли ее повторно вызывать на допрос, сообщает БелаПАН .

«Я воспользовалась своим правом — я не обязана свидетельствовать против себя, — сказала она. — Я не считаю, что наши действия были незаконными, что я в чем-то виновата. Поэтому я сказала, что никаких оснований судить меня нет… Я сказала, что не чувствую, что мы делаем незаконное дело. Все это написано на сайте [Координационного совета]. Мы ничего не скрываем, не ведем никакую подпольную работу. Мы откровенно говорим, что хотим объединить наш народ, помочь пережить политический кризис. К сожалению, президент не идет на диалог, поэтому надо искать силы для диалога в самом обществе».

Говоря о том, как она лично переживает последние события в Беларуси, Алексиевич ответила: «Конечно же, мы все рады, что у нас хватило сил, что народ, наконец, проснулся. Что мы хотим быть свободными, пытаемся это делать».

«Хотя это оказалось очень сложно, не так празднично, как поначалу казалось. Хочется еще раз поклониться жертвам, которые есть. Уже пролилась кровь. И те, которые остались калеками, и, кто пережил ужасные унижения, — всё это, конечно, мы не должны позволить делать с собой», — сказала она.

Нобелевский лауреат добавила, что Координационный совет продолжит свою работу.

Фото Сергея Сацюка