Колесникову вызвали на допрос в Следственный комитет

Мария Колесникова — координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране — вызвана на допрос в Следственный комитет 27 августа.

Как следует из повестки, опубликованной пресс-службой КС, Колесникова вызвана в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). Дело было возбуждено Генпрокуратурой по факту создания и деятельности КС.

КС создан по инициативе находящейся в Литве Светланы Тихановской. 19 августа совет провел первое заседание, на котором был избран президиум. В его состав помимо Марии Колесниковой вошли Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и бывший дипломат, чиновник и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. В тот же день КС принял первую резолюцию, в которой заявлено, что совет ставит своей целью не изменение конституционного строя, а выход из политического кризиса, сложившегося в Беларуси после президентских выборов, и обеспечение согласия в обществе на основе Конституции.

На допросы в СК по данному уголовному делу уже вызывались Максим Знак, Сергей Дылевский, Лилия Власова, Павел Латушко и Светлана Алексиевич.

Два члена президиума КС — Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова — сейчас находятся в столичном центре изоляции правонарушителей, где отбывают 10-суточный административный арест по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия. Они были задержаны утром 24 августа возле проходной МТЗ.