В Бресте закрывают магазин «Князь Вітаўт», в котором ранее силовики изымали бело-красно-белые флаги

В Бресте магазин «Князь Вітаўт» по продаже изделий с национальной символикой будет закрыт в связи с непродлением договора аренды помещения.

Как сообщил БелаПАН владелец торгового объекта индивидуальный предприниматель Олег Чапоров, магазин будет работать по улице Советской до 28 августа.

«Собственник помещения сообщил, что он не продлевает с нами договор аренды, который заканчивается 1 сентября. Причины такого решения собственника помещения нам узнать не удалось. Могу сказать одно: претензий к нам по оплате аренды не было, — заявил Чапоров. — Найти новое помещение, особенно в центре Бреста, где сейчас работаем, непросто. Видимо, кто-то хочет, чтобы таких магазинов не было. В последние дни силовики по всей стране задерживают людей с бело-красно-белыми флагами».

6 августа сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома провели в магазине обыск и изъяли некоторые товары. Они пояснили, что это связано с административным делом по факту незаконной транспортировки группы товаров.

«Милицию интересовали бело-красно-белые флаги, флаги и кепки с гербом "Погоня" и белые браслеты, — рассказал Чапоров. — Мы реализуем в нашем магазине такую продукцию и предъявили на нее необходимые документы».

В результате осмотра сотрудники милиции изъяли все имевшиеся в магазине 54 флага с гербом «Погоня», 14 бело-красно-белых флагов, 10 кепок с «Погоней» и около 200 белых браслетов. Изъяты накладные на эти товары.