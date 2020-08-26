Федерация независимых профсоюзов России выразила протест против давления властей Беларуси на бастующих рабочих

/ Общество
Просмотров: 559

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), объединяющая 40 общероссийских профсоюзов с общей численностью более 20 млн человек, выразила крайнюю обеспокоенность развитием общественно-политической и социальной ситуации в Беларуси.

«Нынешнее руководство государства не только угрожает применением армии против оппозиции, включающей значительную и значимую часть общества, — говорится в заявлении на сайте ФНПР. — В последние дни мы слышим о том, что вместо полноценного диалога с обществом в отношении рабочих, останавливающих работу по политическим мотивам, будут использованы увольнения, закрытие предприятий, локаут».

«Кроме того, прозвучало заявление о том, что для борьбы с забастовщиками возможно использование труда иностранных штрейкбрехеров. Такие методы разрушительны и для трудовых отношений, и для доходов граждан, и для государства», — подчеркнули в профсоюзной федерации.

ФНПР заявляет «решительный протест» против подобного отношения к «белорусским братьям и сестрам». «Мы поддерживаем и будем поддерживать их и далее», — заявили в федерации.

24 августа с требованием прекратить давление на бастующих работников предприятий, адресованным властям Беларуси, выступил исполнительный комитет Конфедерации труда России (КТР), объединяющей два миллиона работников.

В заявлении, опубликованном на сайте конфедерации, говорится, что объявленные результаты прошедших 9 августа выборов президента «вызвали недоверие у граждан», что привело к массовым уличным протестам. «Против протестующих были предприняты жестокие насильственные меры со стороны правоохранительных органов, — отметили в КТР. — Эти действия сопровождались совершенно неоправданным применением специальных средств, многочисленными задержаниями, избиениями и применением пыток».

«В ответ на очевидно незаконные действия силовых структур работники предприятий и учреждений Республики Беларусь прибегли к протестным коллективным действиям в разных формах, — говорится в заявлении. — Ряд важных для экономики страны предприятий остановил свою работу. Начался процесс создания забастовочных комитетов для подготовки к всеобщей забастовке в поддержку демократических преобразований в Республике Беларусь. Бастующие немедленно столкнулись с серьезным административным и силовым давлением со стороны властей и администрации предприятий. В настоящий момент идут задержания членов забастовочных комитетов предприятий, набирает силу волна незаконных увольнений, психологического и силового воздействия на работников».

«Мы возмущены объявлением национального локаута для бастующих предприятий, объявленного Александром Лукашенко 22 августа 2020 года. Подобные действия ведут к деградации трудовых отношений в Республике Беларусь до уровня позапрошлого века. Мы требуем от действующих белорусских властей всех уровней, от администраций предприятий и их служб безопасности прекратить любое давление на бастующих и членов их семей. Мы требуем прекратить незаконные увольнения и освободить всех задержанных в связи с производственными коллективными действиями», — отметили в КТР.

Конфедерация труда России призвала работников России, Украины, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана и других постсоветских стран «противодействовать намерениям властей Беларуси заменить бастующих работников штрейкбрехерами» из этих государств.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: всеобщая забастовка Беларусь-Россия фнпр

Другие материалы на эту тему:

Независимость под ударом. Лукашенко снова летит на одном крыле

Независимость под ударом. Лукашенко снова летит на одном крыле

Дарья Костенко. ИНТЕРВЕНЦИЯ. Как Россия готовит для Беларуси «новый Донбасс»

Дарья Костенко. ИНТЕРВЕНЦИЯ. Как Россия готовит для Беларуси «новый Донбасс»

«Мы не бараны». БНТУ может присоединиться к забастовке

«Мы не бараны». БНТУ может присоединиться к забастовке

На бастующих рабочих обрушилась вся мощь репрессивной машины

На бастующих рабочих обрушилась вся мощь репрессивной машины