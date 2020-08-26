Федерация независимых профсоюзов России выразила протест против давления властей Беларуси на бастующих рабочих

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), объединяющая 40 общероссийских профсоюзов с общей численностью более 20 млн человек, выразила крайнюю обеспокоенность развитием общественно-политической и социальной ситуации в Беларуси.

«Нынешнее руководство государства не только угрожает применением армии против оппозиции, включающей значительную и значимую часть общества, — говорится в заявлении на сайте ФНПР. — В последние дни мы слышим о том, что вместо полноценного диалога с обществом в отношении рабочих, останавливающих работу по политическим мотивам, будут использованы увольнения, закрытие предприятий, локаут».

«Кроме того, прозвучало заявление о том, что для борьбы с забастовщиками возможно использование труда иностранных штрейкбрехеров. Такие методы разрушительны и для трудовых отношений, и для доходов граждан, и для государства», — подчеркнули в профсоюзной федерации.

ФНПР заявляет «решительный протест» против подобного отношения к «белорусским братьям и сестрам». «Мы поддерживаем и будем поддерживать их и далее», — заявили в федерации.

24 августа с требованием прекратить давление на бастующих работников предприятий, адресованным властям Беларуси, выступил исполнительный комитет Конфедерации труда России (КТР), объединяющей два миллиона работников.

В заявлении, опубликованном на сайте конфедерации, говорится, что объявленные результаты прошедших 9 августа выборов президента «вызвали недоверие у граждан», что привело к массовым уличным протестам. «Против протестующих были предприняты жестокие насильственные меры со стороны правоохранительных органов, — отметили в КТР. — Эти действия сопровождались совершенно неоправданным применением специальных средств, многочисленными задержаниями, избиениями и применением пыток».

«В ответ на очевидно незаконные действия силовых структур работники предприятий и учреждений Республики Беларусь прибегли к протестным коллективным действиям в разных формах, — говорится в заявлении. — Ряд важных для экономики страны предприятий остановил свою работу. Начался процесс создания забастовочных комитетов для подготовки к всеобщей забастовке в поддержку демократических преобразований в Республике Беларусь. Бастующие немедленно столкнулись с серьезным административным и силовым давлением со стороны властей и администрации предприятий. В настоящий момент идут задержания членов забастовочных комитетов предприятий, набирает силу волна незаконных увольнений, психологического и силового воздействия на работников».

«Мы возмущены объявлением национального локаута для бастующих предприятий, объявленного Александром Лукашенко 22 августа 2020 года. Подобные действия ведут к деградации трудовых отношений в Республике Беларусь до уровня позапрошлого века. Мы требуем от действующих белорусских властей всех уровней, от администраций предприятий и их служб безопасности прекратить любое давление на бастующих и членов их семей. Мы требуем прекратить незаконные увольнения и освободить всех задержанных в связи с производственными коллективными действиями», — отметили в КТР.

Конфедерация труда России призвала работников России, Украины, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана и других постсоветских стран «противодействовать намерениям властей Беларуси заменить бастующих работников штрейкбрехерами» из этих государств.