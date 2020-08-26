Доверенные лица Тихановской и активисты «Страны для жизни» из Гомеля и Мозыря переведены в СИЗО в Минске 

В отношении ряда доверенных лиц кандидата в президенты Светланы Тихановской и активистов сообщества «Страна для жизни» из Гомеля и Мозыря возбуждены уголовные дела. Они переведены в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске, сообщили БелаПАН родственники задержанных.

Сейчас в СИЗО-1 находятся Татьяна Каневская и Юрий Власов (доверенные лица Тихановской из Гомеля), Александр Шабалин (активист «Страны для жизни» из Гомеля), Руслан Парфенов (активист «Страны для жизни» из Мозыря). Адвокаты дали подписку о неразглашении, поэтому родственникам не говорят даже статьи, по которым ведется уголовное преследование. БелаПАН стало известно, что дела возбуждены по статье 293 УК (организация массовых беспорядков и участие в них).

Юрия Власова задержали в Гомеле 7 августа и поместили в изолятор временного содержания.

Татьяну Каневскую милиция задержала 8 августа. Ее обвинили в административных правонарушениях — мелком хулиганстве и неподчинении милиции. 10 августа в суде Советского района Гомеля проходило рассмотрение административного протокола. Судья отправила его на доработку, а Каневскую отпустила, так как у нее несовершеннолетний ребенок и к ней не может быть применен административный арест. Как только Каневская пошла к конвоирам за вещами, она вновь была задержана. Два сына Каневской пытались узнать о ее судьбе в ИВС, но их задержали сотрудники в штатском. Позже молодых людей судили якобы за некие правонарушения и арестовали.

У Каневской четверо детей, в том числе 12-летний сын. «Мы пытались передать матери передачу в СИЗО, ведь она с 10 августа сидит, у нее даже нет сменной одежды и белья. Но у нас не приняли передачу. То говорили, что она в Минске, то отвечали, что ей нельзя передачи, так как она "транзитная", то есть не "прикреплена" к гомельскому СИЗО. В итоге вчера узнали, что маму перевели уже в Минск, там с ней встречался адвокат», — сообщил БелаПАН сын Татьяны Александр. Он уверен, что мать ни в чем не виновата, она проводила пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую и впоследствии — агитацию за кандидата.

Руслана Парфенова также задержали накануне выборов за якобы совершенное правонарушение. Он был арестован на 10 суток. Парфенов вышел на свободу 18 августа и через два дня вновь был задержан.

Перед выборами был задержан и Александр Шабалин.