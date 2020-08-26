Брестское «Динамо» вновь отказалось аккредитовать журналистов БелаПАН на матч Лиги чемпионов

Журналистам БелаПАН Алесю Левчуку и Милане Харитоновой отказано в аккредитации на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» (Брест) — «Сараево». Игра состоится вечером 26 августа в Бресте.

Журналисты выполнили все необходимые условия для получения аккредитации, но за день до матча они не нашли себя в списке аккредитованных на игру представителей СМИ.

«На этот раз вас неаккредитовали не конкретно из-за вас, ваш руководитель поздно прислал заявку на аккредитацию, вы в списках были последние, а у нас была квота на количество журналистов от УЕФА», — сказала БелаПАН пресс-атташе футбольного клуба «Динамо» (Брест) Нина Кононюк.

При этом заявка от БелаПАН была направлена в клуб 23 августа — на следующий день, как было объявлено о начале аккредитации на игру. В условиях аккредитации дедлайном значилось 14:00 25 августа.

Алесь Левчук и Милана Харитонова также не были аккредитованы на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» (Брест) — «Астана», который состоялся 18 августа в Бресте.

Такое решение приняла служба безопасности клуба. Она же отказалась аккредитовать Милану Харитонову на матчи чемпионата Беларуси, при том что Харитонова работала на домашних играх чемпионата и Кубка Беларуси всю весну и никаких вопросов к ней не возникало, а у Левчука есть аккредитация на матчи чемпионата Беларуси, выданная самим клубом.

Вопросы к журналистам возникли после того, как в стране стартовала избирательная кампания и они стали ее активно освещать.

«Я не сомневаюсь, что решение не пускать нас на игру против “Сараево” политически мотивированное. И причина, что мы якобы поздно подали заявку, — лишь отговорка», — сказал Алесь Левчук.

По его словам, ситуация с дискриминацией журналистов со стороны администрации брестского «Динамо» будет доведена до международных футбольных структур.