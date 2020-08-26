Новый глава БПЦ Вениамин призвал к покаянию в совершенных грехах, «без чего не может быть возвращения мира»

Епископ Вениамин 26 августа выступил со своим первым обращением в качестве нового митрополита Минского и Заславского, патриаршего экзарха всея Беларуси. Обращение опубликовано на портале Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ).

Православный иерарх отметил, что его первое обращение во главе БПЦ «не торжественное и возвышенное», поскольку оно «проистекает от боли сердца за родной народ и землю нашу, от любви ко всем вам». Он подчеркнул, что белорусам нужно «вернуть мир на нашу землю и в свои сердца».

«Все мы, верующие православные люди, зная силу общей молитвы и сознавая, что, помимо внешнего противостояния, совершается духовная борьба за Отечество наше и в сердце каждого из нас, призваны усилить свою молитву, с усердием и дерзновением, верою, надеждою и любовью к Богу и ближним, — отметил епископ Вениамин. — Это единение в общей молитве и любви по вере и закону Христову всегда было неотъемлемым правилом на Белой Руси в преодолении различных бед, скорбей, болезней и смут».

Новоназначенный предстоятель БПЦ призвал всех христиан «неукоснительно соблюдать» Успенский пост (завершается 27 августа) и «продлить его в течение трех дней». «В посту усилим молитву общественную и личную за Беларусь. В храмах и на прихрамовых территориях объединимся для совместной молитвы, зажжем светильники горячей молитвы по всей Беларуси, в каждом доме», — отметил он.

Также патриарший экзарх призвал к покаянию в совершенных грехах, «без чего не может быть возвращения мира». Церковь, добавил он, призывает каждого «осознать свои грехи, исполниться стремления к их прощению, прибегнуть к таинству исповеди и, самое главное, принести достойные плоды покаяния — загладить содеянный грех и его негативные последствия».

«Перемена умов, перемена сердец от зла к добру, ото лжи к правде, от разделения к единению, от осуждения к пониманию — вот какие перемены нужны нашему обществу в первую очередь», — убежден православный иерарх.

«Последние скорбные события в нашем Отечестве произошли от того, что сердца наши склонились в недобрую сторону, от того, что свет Христов не смог воссиять в это темное время, когда проявился грех беззакония. Верю, что если мы воодушевленно, с усердием и единодушно исполним наше намерение провести эти три дня в посте, молитве и покаянии, то быстро увидим отклик Неба и поймем, что нам, жителям Беларуси, нужно сделать, чтобы зло победить добром и не допустить в дальнейшем зла», — подчеркнул епископ Вениамин.

По словам предстоятеля БПЦ, «желание сделать свою жизнь лучше вполне закономерно и естественно для человека», однако если при этом «не призывается помощь свыше, а прилагаются только человеческие усилия», то результат будет таким же, «как у строителей Вавилонской башни».

«Начнем свой путь во благо Отечества в праздник древней святыни Беларуси и всего православного мира — Минской иконы Божией Матери (26 августа. — ред.), изображение которой на гербе нашей столицы, как завет предыдущих поколений: Матерь Божию почитать, искать у нее помощи и заступления», — призвал патриарший экзарх.

На заседании Священного синода Русской православной церкви 25 августа в Москве митрополит Павел был освобожден от должности патриаршего экзарха всея Беларуси и назначен главой Кубанской митрополии — митрополитом Екатеринодарским и Кубанским.

Митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, который стал первым белорусом во главе Белорусского экзархата. За ним временно сохранено управление Борисовской епархией.