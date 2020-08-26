Фигурантка дела Шеремета пожаловалась на Украину в Евросуд
Жалоба Кузьменко против Украины будет рассмотрена Евросудом при первой возможности, сообщили в ЕСПЧ.
Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу детского врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в среду, 26 августа,
Беспалый опубликовал письмо от ЕСПЧ, в котором говорится, что жалоба Кузьменко против Украины будет рассмотрена Евросудом при первой возможности. «Ждем открытия разбирательства», — отметил адвокат.
Как сообщалось ранее, коллегия Шевченковского под председательством Оксаны Голуб также назначила подозреваемым в убийстве Шеремета новые меры пресечения в связи с окончанием досудебного расследования.
В частности, Кузьменко останется под круглосуточным домашним арестом до 23 октября.
Напомним, обвинения в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, рассмотрит коллегия присяжных.