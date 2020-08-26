Все футбольные матчи под эгидой БФФ с 28 августа по 1 сентября пройдут без зрителей 

/ Спорт
Просмотров: 173

Исполнительный комитет БФФ принял решение о проведении матчей с 28 августа по 1 сентября без присутствия зрителей на стадионе. Об этом сообщает сайт федерации.

В этот период пройдут встречи 1/16 финала Кубка Беларуси (с 28 августа по 1 сентября), перенесенный матч чемпионата страны между «Минском» и «Неманом» (29 августа), финальный поединок Кубка страны среди женщин (31 августа), а также игры второй лиги (29-30 августа).
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АБФФ белорусский футбол

Другие материалы на эту тему:

Федерация футбола обвинила игроков в «политической пропаганде»

Федерация футбола обвинила игроков в «политической пропаганде»

Сафарьян: альтернативы переговорам с милицией нет

Сафарьян: альтернативы переговорам с милицией нет

Юрий Пунтус: хочу убедиться, что мы на правильном пути

Юрий Пунтус: хочу убедиться, что мы на правильном пути