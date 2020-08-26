Все футбольные матчи под эгидой БФФ с 28 августа по 1 сентября пройдут без зрителей 

Исполнительный комитет БФФ принял решение о проведении матчей с 28 августа по 1 сентября без присутствия зрителей на стадионе. Об этом сообщает сайт федерации.

В этот период пройдут встречи 1/16 финала Кубка Беларуси (с 28 августа по 1 сентября), перенесенный матч чемпионата страны между «Минском» и «Неманом» (29 августа), финальный поединок Кубка страны среди женщин (31 августа), а также игры второй лиги (29-30 августа).