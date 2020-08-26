Госорганы потребовали снизить пропускную способность мобильного интернета

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А1 информирует абонентов о том, что по распоряжению государственных органов пропускная способность интернета будет снижена. Это каснулось и других операторов — МТС и Life.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 на территории г. Минска будет снижена пропускная способность мобильного интернета. Результатом исполнения данного требования станет существенное ухудшение качества сервиса передачи данных или временная недоступность услуги», — сообщается в социальных сетях компании А1.

В это время противники Лукашенко собрались на площади Независимости.
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Тэги: мобильный интернет А1 МТС

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