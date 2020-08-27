Епископ Кособуцкий осудил заблокировавших вход в Красном костеле силовиков
Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий заявил решительный протест против действий представителей силовых структур, которые вечером 26 августа заблокировали вход и выход в костеле Святых Симеона и Елены в Минске (Красном костеле).
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«Блокирование входа и выхода людей противоречит гарантированному Конституцией Республики Беларусь праву граждан на свободу совести и вероисповедания, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человеческих и Божьих», — отметил Кособуцкий.
Его протест поддержал епископский викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. Иерархи выразили надежду на то, что подобные действия силовых структур на территории святынь не повторятся.
Вечером 26 августа на площади Независимости в Минске произошли задержания сторонников перемен. Часть собравшихся оказалась заблокирована в Красном костеле, двери в который закрыли силовики. Костел вновь открыли спустя 30-40 минут.