Епископ Кособуцкий осудил заблокировавших вход в Красном костеле силовиков

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Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий заявил решительный протест против действий представителей силовых структур, которые вечером 26 августа заблокировали вход и выход в костеле Святых Симеона и Елены в Минске (Красном костеле).

Как сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси, иерарх предупредил государственные органы и руководство силовых структур, что подобные действия недопустимы и незаконны. Костел является святыней Бога, которую могут свободно посещать все желающие.

«Блокирование входа и выхода людей противоречит гарантированному Конституцией Республики Беларусь праву граждан на свободу совести и вероисповедания, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человеческих и Божьих», — отметил Кособуцкий.

Его протест поддержал епископский викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. Иерархи выразили надежду на то, что подобные действия силовых структур на территории святынь не повторятся.

Вечером 26 августа на площади Независимости в Минске произошли задержания сторонников перемен. Часть собравшихся оказалась заблокирована в Красном костеле, двери в который закрыли силовики. Костел вновь открыли спустя 30-40 минут.
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Тэги: Красный костел ОМОН Католическая церковь Персона: Юрий Кособуцкий Город: Минск

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