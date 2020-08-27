С шотландской рыбной фермы уплыли 50 тысяч лососей
Возле шотландского города Кэмпбелтаун около 50 тысяч лососей оказались на свободе из-за повреждений загонов на ферме, которые произошли в результате шторма Эллен.
Стихия повредила четыре из десяти загонов на рыбной ферме, сообщает
После обследования водолазами было установлено, что брешь в заграждении образовалась вследствие обрыва швартовных тросов, прикрепленных к якорям на морском дне фермы.
Представители компании Mowi, владеющей фермой, отправили порванные тросы в испытательный центр в Абердине для дальнейшего расследования.