С шотландской рыбной фермы уплыли 50 тысяч лососей

Возле шотландского города Кэмпбелтаун около 50 тысяч лососей оказались на свободе из-за повреждений загонов на ферме, которые произошли в результате шторма Эллен.

Фото: independent.co.uk

Стихия повредила четыре из десяти загонов на рыбной ферме, сообщает The Independent . Также из-за последствий шторма, погибло чуть более 30 тысяч выращиваемых на фермах лососей.

После обследования водолазами было установлено, что брешь в заграждении образовалась вследствие обрыва швартовных тросов, прикрепленных к якорям на морском дне фермы.

Представители компании Mowi, владеющей фермой, отправили порванные тросы в испытательный центр в Абердине для дальнейшего расследования.