Гайдукевич предложил собрать внеочередную сессию парламента для обсуждения ситуации в Беларуси

Лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич заявил о необходимости собрать внеочередную сессию парламента для обсуждения ситуации в республике, сообщает телеканал ОНТ.

«Я убежден, что парламент должен сейчас играть более весомую роль, чем он играет сегодня в этой ситуации. Моя позиция в том, что мы должны собрать внеочередную сессию, обсудить это», — сказал депутат.

Гайдукевич также подчеркнул, что в парламенте также можно создать специальную комиссию для изучения событий, которые происходят в Беларуси.

«Люди ждут, мы должны им дать ответы на их вопросы», — добавил он.