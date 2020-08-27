«Невозможно простить». Мозырские спортсмены потребовали новые выборы

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Спортсмены сборной Мозырского НПЗ записали яркое видеообращение, в котором высказали возмущение фальсификацией выборов и жестокостью силовиков.
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Тэги: президентские выборы-2020 милицейское насилие Мозырский НПЗ белорусский спорт Город: Мозырь

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