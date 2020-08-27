«Невозможно простить». Мозырские спортсмены потребовали новые выборы 27.08.2020 / 08:58 / Общество Просмотров: 1699 A- A+ Спортсмены сборной Мозырского НПЗ записали яркое видеообращение, в котором высказали возмущение фальсификацией выборов и жестокостью силовиков. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: президентские выборы-2020 милицейское насилие Мозырский НПЗ белорусский спорт Город: Мозырь Другие материалы на эту тему: «У Тихановской украли голоса — Лукашенко не может считаться президентом» «Координационный совет не ставит тех целей, которые нам пытаются приписать» Глава бундестага: очевидно, что режиму Лукашенко пришел конец Путин не пойдет на лобовое вмешательство. Что пишет мировая пресса о Беларуси